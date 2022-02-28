Чемпионат России. «Волга» сыграет с московским «Динамо», «Водник» против «СКА-Нефтяника», другие матчи

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28 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Волга» сыграет с московским «Динамо», «Водник» против «СКА-Нефтяника». 

Чемпионат России

Первый этап

Сибсельмаш – Кузбасс – 15:00

Волга – Динамо Москва – 17:30

Мурман – Байкал-Энергия – 18:30

Родина – Енисей – 18:30

Водник – СКА-Нефтяник – 19:00

Старт – Динамо-Казань – 19:00

Строитель – Уральский трубник – 19:00

Турнирное положение: Динамо Москва – 68 очков (25 игр), Водник – 67 (25), СКА-Нефтяник – 53 (25),  Кузбасс – 52 (25), Енисей – 50 (25), Байкал-Энергия – 43 (25), Динамо Казань – 40 (25), Волга – 31 (25), Строитель – 31 (24), Старт – 20 (25), Уральский трубник – 17 (25), Мурман – 17 (25), Сибсельмаш – 16 (25), Родина – 9 (25). 

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