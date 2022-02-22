Чемпионат России. «Старт» встретится с «Водником», «Кузбасс» обыграл «Байкал-Энергию» и другие матчи

22 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Старт» встретится с «Водником», «Кузбасс» обыграл «Байкал-Энергию» (8:5).

Чемпионат России

Первый этап

Динамо Москва – Строитель – 4:2 (2:1)





Динамо Казань – Родина – 5:4 (1:3)





Кузбасс – Байкал-Энергия – 8:5 (3:3)





Сибсельмаш – СКА-Нефтяник – 3:7 (2:2)





Волга – Мурман – 17.30





Старт – Водник – 19.00





Турнирное положение: Динамо Москва – 65 очков (24 игры), Водник – 61 (23), Кузбасс – 52 (25), СКА-нефтяник – 50 (24), Енисей – 47 (24), Байкал-Энергия – 43 (24), Динамо Казань – 40 (24), Строитель – 31 (24), Волга – 25 (23), Старт – 20 (23), Мурман – 17 (23), Сибсельмаш – 16 (25), Уральский трубник – 14 (24), Родина – 9 (24).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.