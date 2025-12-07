Формула-2. Абу-Даби. Дюрксен выиграл 2-ю гонку, Станек – 2-й, Мини – 3-й, Линдблад – 9-й, Форнароли – 11-й, Данн сошел
Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен выиграл основную гонку в Абу-Даби.
Вторую строчку занял Роман Станек из «Инвикты», третьим стал Габриэле Мини из «Премы», который поднялся на подиум за счет штрафа гонщика «Хайтека» Дино Бегановича.
Юниор «Ред Булл» и пилот «Кампоса» Арвид Линдблад стал 9-м, а новый чемпион Леонардо Форнароли – 11-м. Алекс Данн из «Родена» сошел.
В результате заезда «Инвикта» одержала победу в командном зачете «Ф-2».
В итоговом положении личного зачета занявший первую строчку Форнароли набрал 211 очков, у Кроуфорда на 2-м месте – 175 очков, Версхора – 170, у Браунинга – 162, у Данна – 150, у Линдблада – 134.
Формула-2. Абу-Даби. Станек выиграл последнюю квалификацию сезона, чемпион Форнароли – 3-й, Линдблад – 10-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
