0

Маттиа Бинотто: «Ауди» пока не топ-команда, но нужно ею стать»

Бинотто рассчитывает сделать «Ауди» топ-командой.

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто доволен развитием команды, которая проводит последний сезон под названием «Заубер».

«В компании начался очень позитивный процесс. Мы растем. Многое происходит: мы нанимаем новых сотрудников, улучшаем процессы и наши средства. Во многих направлениях мы очень активны.

Мне невероятно приятно наблюдать за развитием команды с точки зрения энергии, желания работать и решимости. Я вижу команду, которая выкладывается изо всех сил.

Если смотреть на результаты на трассе, мы поставили себе цель бороться за очки на каждом Гран-при. После двух сезонов, которые мы провели практически без очков, мы снова можем регулярно бороться за попадание в топ-10 – для нас это значительный шаг вперед.

Мы пока не топ-команда, но нам нужно ею стать. Когда я пришел в «Заубер», у нас было не много планов на 2025-й. Однако мы все тут же согласились, что важно попробовать [добиться успеха] – это вопрос авторитета, морали, уважения к нашим спонсорам, партнерам и фанатам.

Мы хотели показать способность команды действовать и развиваться: начало сезона получилось тяжелым, мы были не в лучшем положении, но команда смогла отреагировать и разобраться с недостатками болида – машина стала намного лучше. Это нетривиально», – сказал Бинотто.   

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoАуди
logoФормула-1
logoЗаубер
logoМаттиа Бинотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Валттери Боттас о «Кадиллаке» и сезоне-2026: «Все идет по плану. Но нужно быть реалистами»
сегодня, 07:59
Джеймс Воулз: «В Мексике «Уильямс» нашел направление в настройках, которое подтянет Албона к Сайнсу»
сегодня, 07:31
Лиам Лоусон: «Охлаждающие жилеты – не гало или HANS, не нужно заставлять их носить»
вчера, 19:58
Жак Вильнев: «Хэмилтон наконец начал уважать Ферстаппена, похоже»
вчера, 19:19
Норрис и Шумахер – единственные гонщики, одержавшие 10 первых побед на разных трассах
вчера, 18:44
Эстебан Окон: «Буду внимательно следить за Рованперой в «формулах»
вчера, 18:12
Фелипе Масса: «Тодт сразу был убежден, что Пике-младший намеренно разбил болид в Сингапуре – я не поверил»
вчера, 17:36
Макс Ферстаппен о борьбе с Хэмилтоном: «Это гонки. Со мной тоже так сражались, правила одни для всех»
вчера, 16:49
Гюнтер Штайнер: «Раньше взял бы Пиастри в команду мечты, сейчас – Бортолето»
вчера, 16:21
Аяо Комацу: «Рованпера не входит в планы «Хааса». Интересы «Тойоты» нас не касаются»
вчера, 15:53
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50