Маттиа Бинотто: «Ауди» пока не топ-команда, но нужно ею стать»

Бинотто рассчитывает сделать «Ауди» топ-командой.

Глава программы «Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто доволен развитием команды, которая проводит последний сезон под названием «Заубер ».

«В компании начался очень позитивный процесс. Мы растем. Многое происходит: мы нанимаем новых сотрудников, улучшаем процессы и наши средства. Во многих направлениях мы очень активны.

Мне невероятно приятно наблюдать за развитием команды с точки зрения энергии, желания работать и решимости. Я вижу команду, которая выкладывается изо всех сил.

Если смотреть на результаты на трассе, мы поставили себе цель бороться за очки на каждом Гран-при. После двух сезонов, которые мы провели практически без очков, мы снова можем регулярно бороться за попадание в топ-10 – для нас это значительный шаг вперед.

Мы пока не топ-команда, но нам нужно ею стать. Когда я пришел в «Заубер», у нас было не много планов на 2025-й. Однако мы все тут же согласились, что важно попробовать [добиться успеха] – это вопрос авторитета, морали, уважения к нашим спонсорам, партнерам и фанатам.

Мы хотели показать способность команды действовать и развиваться: начало сезона получилось тяжелым, мы были не в лучшем положении, но команда смогла отреагировать и разобраться с недостатками болида – машина стала намного лучше. Это нетривиально», – сказал Бинотто.

