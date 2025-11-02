Юки Цунода: «В Мексике лучше контролировал болид – надеюсь, «Ред Булл» учтет это»

Цунода не знает, когда «Ред Булл» определится с составом.

Пилот «Ред Булл » надеется, что в команде учтут его прогресс при принятии решения о составе на следующий сезона.

«Уверен, вы, ребята, не знаете точно, когда они примут решение. Уверен, вы не знаете. Я тоже не знаю, но в Мексике у меня была уверенность за рулем болида, я стал больше контролировать – надеюсь, они учтут это.

Решение за ними, так что я просто продолжу прогрессировать в том, что могу контролировать – вот и все. Я всегда мотивирован. Думаю, полсезона я был стабилен и показывал неплохие результаты. Я хочу продолжать двигаться в этом направлении», – отметил Цунода .

