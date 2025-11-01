Лукас ди Грасси: «Если дуэт «Макларена» проиграет титул, то это будет самое удивительное событие в истории спорта»

Ди Грасси предупредил «Макларен» о возможном историческом провале.

Бывший пилот «Формулы-1» и чемпион «Формулы Е» 2017 года Лукас ди Грасси поделился мнением о борьбе за титул между Оскаром Пиастри , Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном .

«Я не особо слежу за «Ф-1», но видел некоторые гонки и некоторую борьбу. Если дуэт «Макларена » проиграет титул, то, вероятно, это будет самое удивительное событие в истории спорта.

Мне кажется, как пилот Макс отлично справляется. Он заслуживает титул больше, чем кто-либо еще. Но ему будет очень трудно победить. Это мое мнение», – сказал ди Грасси.

