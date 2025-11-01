Эстебан Окон: «Пожилой мужчина считал меня сыном, потому что я дал ему автограф. Он даже взял такси до дома моих родителей»

Окон поделился историями о фанатах, которые относились к нему по-особенному.

Пилот «Хааса » рассказал о необычной ситуации с одним из своих фанатов.

«Как-то раз довольно пожилой мужчина взял такси до моего дома, поскольку я был ему как сын – просто потому, что однажды дал ему автограф. Он взял такси с юга Франции до Эвре [в Нормандии], где живут мои родители. Он нашел их адрес.

Он позвонил в домофон. Меня не было, родителей тоже – была только моя бабушка. Он спросил, может ли войти. Бабушка, конечно же, отказала. Тогда мужчина рассердился и заявил: «Скоро вернется мой сын». Он имел в виду меня.

Он потратил все деньги на такси и даже не знал, куда ехал. Но мы не знали этого человека. В конце концов он ушел, но вообще довольно жутко, когда кто-то вот так находит твой адрес», – сказал Окон .

Также Эстебан поделился другой историей – на этот раз о ненависти со стороны некоторых болельщиков.

«Один фанат подошел ко мне на улице и сказал: «Эй, ты мне не нравишься». Я спросил почему. Он ответил, что ему не нравится моя энергетика в соцсетях.

Я не считаю себя плохим человеком. Я никогда никому не причинял вред. Меня немного задело то, что он сказал, ведь он даже меня не знал. Тогда мы поговорили минут десять, остановившись на тротуаре. Мы многое обсудили. Он объяснил, почему считал меня неприятным. После разговора он сказал: «Знаешь что, я изменил мнение. Ты мне нравишься!»

Самое быстрое серийное авто – теперь китайское: 496 км/ч. Но рекорд – фэйк?

