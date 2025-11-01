Карлос Сайнс: «Первая победа всегда самая особенная»

Сайнс назвал самую особенную победу в своей карьере.

Пилот «Уильямса » рассказал, какую победу в своей карьере считает особенной.

«Сложный вопрос. Не только потому, что речь о моих победах, все мои четыре победы были довольно замечательными.

Особенная – первая, ведь это случилось в Сильверстоуне [в 2022-м]. Она особенная, это моя первая победа. Первая всегда самая особенная.

Но, думаю, вы согласитесь, что победа в Сингапуре [в 2023-м] тоже была очень особенной. Она сильно отличалась от других – никто ее не ожидал. Потрясающая история.

Победа в Австралии [в 2024-м] после операции по удалению аппендицита – я вернулся и тут же выиграл. Вероятно, как спортсмен я должен гордиться ею больше всего, верно? Вернуться после такой проблемы и одержать победу – в этом есть что-то особенное.

А затем была Мексика [в 2024-м]. Я знал, что это был мой последний шанс победить с «Феррари ». Я доминировал весь уик-энд и выиграл. Вся моя семья и все друзья присутствовали там – мне удалось одержать победу у них на глазах», – сказал Сайнс.

Apple покажет «Ф-1»! Революционная сделка с доступом к каждому айфону

