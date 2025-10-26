Макс Ферстаппен о 5-м месте в квалификации: «Болид был ужасен везде. Баланса нет, сцепления нет. В гонке будет хуже»

Ферстаппен выразил сильное недовольство болидом «Ред Булл» в Мексике.

Пилот «Ред Булл » рассказал, с какими трудностями столкнулся в квалификации к Гран-при Мехико, где оказался 5-м.

«Болидом очень трудно управлять. Уже на первом круге у меня возникла большая проблема в 9-м повороте. В том секторе мы вообще ничего не могли сделать.

Баланса не было, атаковать было невозможно. Я только и делал, что скользил и боролся с недостаточной и избыточной поворачиваемостью. Это нехорошо.

Мне кажется, мы были ужасны везде. Просто посмотрите, как я поворачивал во 2-м секторе. Тогда все поймете. Машина вела себя удивительно, удивительно ужасно в быстрых поворотах. На выходе ее слишком сильно прижимало к земле. В 9-м и 10-м повороте возникала избыточная поворачиваемость.

Оказалось, что в практиках наши соперники не показывали весь темп. Сегодня [в субботу] ни один круг не получился хорошим. Баланса нет, сцепления нет. Я думаю, завтра [в воскресенье] будет хуже.

Все мои длинные отрезки были плохими. Так что в гонке баланс лучше не станет», – отметил Ферстаппен .

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился

