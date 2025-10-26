Норрис сравнялся с Пиастри по поулам в 2025-м (5), Ферстаппен лидирует (7)

Пилот «Макларена » Ландо Норрис оказался быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Мехико.

Поул-позиция стала для британца пятой в нынешнем году – столько же у его напарника и лидера сезона Оскара Пиастри. Больше всего выигранных квалификаций на счету гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена – семь. Два поула выиграл Джордж Расселл из «Мерседеса », один – представитель «Феррари» Шарль Леклер.

Ландо завоевал поул-позицию впервые с конца июля (Гран-при Бельгии), «Макларен» – впервые с конца августа (Гран-при Нидерландов).

Всего на счету Норриса 14 побед в квалификациях в «Формуле-1». Пилот реализовал шесть из 13 поулов (три из четырех – в 2025 году).

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился