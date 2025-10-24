Льюис Хэмилтон: «В прошлом году «Феррари» была очень сильна на этой трассе. Надеюсь, это поможет и сейчас»

Хэмилтон надеется на хороший результат в Мексике.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Мехико, отметив, что надеется на хорошую скорость болида.

«Мы все еще стараемся выжать из нашей машины больше скорости. Как мне кажется, в последней гоне я сумел выжать из машины очень многое. Но она способна стать еще быстрее. При этом положение в пелотоне немного меняется от трассы к трассе, так что заранее сложно сказать, кто и насколько будет быстр.

В прошлом году «Феррари» была очень сильна на этой трассе, так что я надеюсь, что решения, найденные в прошлый раз, помогут нам на предстоящем Гран-при. Я также предполагаю, что поведение болида на этой трассе будет сильно отличаться от того, к чему я привык, выступая в Мехико в предыдущие годы. При этом я пропускаю первую практику, так что адаптироваться нужно будет даже быстрее обычного», – рассказал Хэмилтон.

