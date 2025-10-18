Гельмут Марко: «Ред Булл» нужно побеждать»

Марко оценил шансы Ферстаппена на титул.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отметил, что победа Макса Ферстаппена в спринте перед Гран-при США при сходе обоих пилотов «Макларена» мало влияет на положение в чемпионате, и что Максу нужно побеждать в предстоящей гонке.

«Нам нужно побеждать – 8-ми или 3-х очков недостаточно. Но посмотрим, что будет дальше, впереди ждет еще несколько весьма интересных гонок, в которых действия в первом повороте будут и меть решающее значение, а Макс в таких условиях действует очень уверенно.

Понятно, что нам тоже есть что терять, но в данной ситуации давление явно оказывается на «Макларен», а не на нас, что должно дать «Ред Булл » преимущество», – рассказал Марко.

