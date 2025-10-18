  • Спортс
  Фернандо Алонсо о столкновении на старте: «Это происходит именно в тех гонках, в которых «Астон Мартин» претендует на очки»
Фернандо Алонсо о столкновении на старте: «Это происходит именно в тех гонках, в которых «Астон Мартин» претендует на очки»

Алонсо посетовал на невезение в свете столкновения в Остине.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал инцидент на старте спринта перед Гран-при США.

Алонсо, предположительно, стал инициатором массового столкновения на первом круге – находясь на внутренней траектории он стал выдавливать к центру трассы «Заубер» Нико Хюлькенберга, в которой врезался «Макларен» Оскара Пиастри, а затем австралиец по инерции зацепил и болид своего напарника Ландо Норриса.

«Мне казалось, что я нахожусь на вполне нормальной позиции на трассе внутри поворота, но некоторые пилоты попробовали очень рано начать перекрещивать траектории, так что я оказался между двух огней.

Что касается инцидента – да, к сожалению, иногда такое случается. Сегодня был именно такой случай. Ну и да, все как обычно – подобные вещи происходят именно в гонках, в которых мы претендуем на очки. Если бы мы находились на 14-15 местах, это был бы самый скучный спринт в истории», – рассказал Алонсо.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
