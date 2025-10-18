Фернандо Алонсо после схода: «Шкала удачи? Мертва. Перезаряжаемся на 2026-й»
Алонсо кратко прокомментировал невезение в Техасе.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сошел на старте спринта на Гран-при США – болид двукратного чемпиона «Формулы-1» получил повреждения после аварии напарников по «Макларену» Ландо Норриса и Оскара Пиастри, а также гонщика «Заубера» Нико Хюлькенберга.
«Шкала удачи в этом году? Мертва. Перезаряжаемся на 2026-й 🤷♂️⚡😅», – написал испанец в соцсетях, приложив скрин старта.
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Фернандо Алонсо
