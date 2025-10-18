Фернандо Алонсо после схода: «Шкала удачи? Мертва. Перезаряжаемся на 2026-й»

Алонсо кратко прокомментировал невезение в Техасе.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо сошел на старте спринта на Гран-при США – болид двукратного чемпиона «Формулы-1» получил повреждения после аварии напарников по «Макларену » Ландо Норриса и Оскара Пиастри , а также гонщика «Заубера » Нико Хюлькенберга .

«Шкала удачи в этом году? Мертва. Перезаряжаемся на 2026-й 🤷‍♂️⚡😅», – написал испанец в соцсетях, приложив скрин старта.

