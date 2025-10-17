Журналист Слэйтер о Хорнере в «Феррари»: «Такой переход возможен, но это не самый очевидный ход для Кристиана»

Слэйтер высказался о слухах про Хорнера в «Феррари».

Корреспондент Sky Sports Крэйг Слэйтер прокомментировал слухи о возможном переходе бывшего руководителя «Ред Булл » Кристиана Хорнера в «Феррари».

В частности, сообщалось, что Хорнер мог бы стать коллегой нынешнего шефа Скудерии Фредерика Вассера по схеме, схожей со структурой «Макларена».

Спортивной и технической деятельностью команды в Уокинге руководит Андреа Стелла, в то время как высшим руководством считается исполнительный директор Зак Браун, который склонен заниматься больше деловыми вопросами.

«Это был бы серьезный шаг для его карьеры. Думаю, такой переход возможен, но это не самый очевидный ход для Хорнера. «Феррари» только недавно продлила контракт с Фредом Вассером на три года – и он прилично справляется. Им удалось добиться положительных результатов.

До нынешнего года, когда у них появилась сложная в управлении машина, они постоянно прогрессировали. Тем не менее Фреду удалось избежать кризиса в команде. Они усердно потрудились, чтобы разобраться со своими проблемами. Они интегрируют Льюиса Хэмилтона в команду.

В одном или двух сообщениях предполагалось, что Фред Вассер может сохранить место, а Хорнер станет своего рода исполнительным директором – структура будет похожа на «Макларен». Не знаю, как к этому отнесется Фред, но для «Феррари» это важный момент», – отметил Слэйтер.

