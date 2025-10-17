Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Макс есть Макс. «Ред Булл» есть «Ред Булл». Речь о суперчемпионе»

В «Макларене» считают реальной угрозу со стороны Ферстаппена.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал борьбу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пятое чемпионство подряд с Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

«Макс есть Макс. «Ред Булл » есть «Ред Булл». Речь о суперчемпионе, действующем чемпионе мира на протяжении четырех последних сезонов. Откровенно говоря, мы никогда не были столь наивны, чтобы утверждать, что Ферстаппен не в борьбе за титул.

Для нас всегда было это ясно, но, зная это, мы были сосредоточены на себе. На самом деле я впечатлен тем, как Ландо и Оскар могут не обращать внимание на шум и заниматься собой. Они понимают, что могут сами контролировать свою судьбу, если будут реализовывать весь свой потенциал и проводить очень сильные уик-энды.

Надеюсь, что мы как команда благодаря надежности и четкой работе сделаем так, чтобы все было в руках Ландо и Оскара, чтобы все зависело от их таланта, от их мастерства, от их целеустремленности, от того, насколько им удастся выжать их себя максимум в заключительных шести гонках.

Мы хотим предоставить Ландо и Оскару болид, который позволит сдержать Ферстаппена и не сделает его слишком большой угрозой. Для меня важно, чтобы все было по-честному, в соответствии со спортивным принципом, с принципами «Макларена», и пусть победит сильнейший», – подчеркнул босс перед Гран-при США.

