Хуан-Пабло Монтойя: «Говорили, что у Пиастри никогда не возникало проблем с давлением – но прежде он не боролся за титул в «Ф-1»

Монтойя уверен, что Пиастри трудно бороться с нарастающим давлением в «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» считает нормальным поведение Оскара Пиастри в последних гонках, поскольку австралиец сталкивается с давлением при борьбе за титул.

«Люди говорили, что он справится с этим, но давление на Пиастри нарастает – и это нормально. Он испытывает давление, такое происходит со всеми, в этом нет ничего необычного.

Все говорили, что у Оскара никогда не возникало проблем с давлением, что он уверен в себе. Но Оскар никогда прежде не боролся за титул в «Ф-1».

Это другая лига. Сезон из 24 гонок. В этой великой драме он находится в центре внимания», – сказал Монтойя .

