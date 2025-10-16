  • Спортс


Хуан-Пабло Монтойя: «Говорили, что у Пиастри никогда не возникало проблем с давлением – но прежде он не боролся за титул в «Ф-1»

Монтойя уверен, что Пиастри трудно бороться с нарастающим давлением в «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» считает нормальным поведение Оскара Пиастри в последних гонках, поскольку австралиец сталкивается с давлением при борьбе за титул.

«Люди говорили, что он справится с этим, но давление на Пиастри нарастает – и это нормально. Он испытывает давление, такое происходит со всеми, в этом нет ничего необычного.

Все говорили, что у Оскара никогда не возникало проблем с давлением, что он уверен в себе. Но Оскар никогда прежде не боролся за титул в «Ф-1».

Это другая лига. Сезон из 24 гонок. В этой великой драме он находится в центре внимания», – сказал Монтойя.

«Макларен» прокатил главного гонщика США с «Ф-1» и потребовал с него $20 млн через суд
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
