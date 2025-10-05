Макс Ферстаппен: «Мог побороться за поул. Норрису необязательно заезжать на пит-лейн так медленно»

Ферстаппен отметил, что у него были шансы взять поул в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл » ответил, насколько был близок к тому, чтобы взять поул в квалификации к Гран-при Сингапура .

После сессии Ферстаппен и «Ред Булл» выражали недовольство тем, что в последних поворотах впереди Макса оказался «Макларен» Ландо Норриса .

«Я был бы очень близок. У Джорджа [Расселла] очень сильный первый круг, но у нас явно был потенциал, чтобы побороться за поул. Я видел это [по отображаемой дельте] на своем руле во время второй попытки в третьем сегменте.

В Q3 ты не можешь позволить, чтобы перед тобой оказалась другая машина. Все оставляют задел как минимум в восемь секунд. На этих болидах и при имеющейся прижимной силе нежелательно, чтобы кто-то шел впереди тебя. Не знаю, что произошло там, но мне кажется, необязательно заезжать на пит-лейн так медленно.

Нельзя сказать, что это блокировка, ведь он этого не делал. Но эти болиды очень чувствительны к турбулентности и грязному воздуху, поэтому ты стараешься избегать подобных ситуаций в квалификации. Это неписаное правило – так не делается», – сказал Ферстаппен.

