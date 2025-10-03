Юки Цунода: «Когда говорю с Мекьесом, чувствую, будто я в «Рейсинг Буллз» – только логотип другой!»

Цунода рассказал, как Мекьес повлиял на его выступления в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » поделился мнением о новом руководителе команды Лоране Мекьесе, с которым уже работал в младшей «Рейсинг Буллз».

«Лоран во многом мне помогает. Например, две гонки назад я пробовал настройки, которые практически всегда использовал в «Рейсинг Буллз». Это довольно специфические настройки. Я практически забыл о них и подумал, что они остались в прошлом. Когда я присоединился к нынешней команде, то начал по-другому работать с настройками.

Лоран рассказал инженерам, как я действовал в «Рейсинг Буллз», чтобы найти чуть больше темпа на обеих осях и чтобы проходить повороты определенным образом. Когда я попробовал эти настройки в «Ред Булл», то оказалось, что здесь они тоже рабочие. Машина вела себя привычнее, и в результате в последних гонках мои ощущения от пилотажа улучшились.

Все это идеи Лорана, мне бы такое в голову не пришло. Я очень ценю его поддержку, у нас очень хорошие отношения. Когда я говорю с ним, чувствую, будто я в «Рейсинг Буллз » – только логотип другой! В этом плане все работает очень хорошо», – отметил Цунода.

