Андреа Стелла о 7-м месте Норриса: «Ни один пилот не смог бы набрать больше очков за рулем болида Ландо»

В «Макларене» вступились за Норриса после неудачи в Баку.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла оценил выступление Ландо Норриса на Гран-при Азербайджана , где британец финишировал 7-м.

«Думаю, Ландо провел сильную гонку. Он пилотировал на пределе возможностей, которые предоставляла машина.

Ни один пилот не смог бы набрать больше очков за рулем болида Ландо. Если и рассуждать об этом, то ответственность за сегодняшний [воскресный] темп и результат лежит больше на команде – ведь с быстрым или самым быстрым пит-стопом мы могли предоставить Ландо возможность атаковать Лиама Лоусона.

С точки зрения пилотажа мы полностью довольны выступлением Ландо, который выжал максимум из возможного», – отметил Стелла.

