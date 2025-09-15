«Порше» 911 Ферстаппена выставлена на аукцион – ее стоимость оценивается в 550 000 евро

Связанный с Ферстаппеном спорткар будет продан на аукционе.

«Порше » 911 GT2 RS Clubsport выставлен на аукцион в США, в Аризоне. Машина уникальна тем, что Макс Ферстаппен и его отец Йос ездили на ней по гоночной трассе.

Стоимость автомобиля оценивается в 470-550 тыс. евро.

Фото: AMuS

