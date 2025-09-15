0

Карлос Сайнс: «Слишком рано размышлять о шансах в следующем сезоне»

Сайнс решил не давать прогноз на сезон-2026.

Пилот «Уильямса» поделился ожиданиями от сезона-2026.

«Моя цель, как и всегда, – оценить, насколько хорошо «Уильямс» справился с процессом развития машины и с каким болидом приходится иметь дело в начале сезона. Уже после ставятся задачи в зависимости от возможностей болида, которые он показал в первой гонке – так мы сделали в этом сезоне в Австралии.

Мне кажется, слишком рано размышлять о том, сможем ли мы построить хорошую машину или нет. Правила сильно отличаются и не имеют ничего общего с регламентом текущего года. Мы не знаем, кто окажется быстрее.

Сейчас меня волнует, как я могу помочь моторному подразделению «Мерседеса» [двигатели которого использует «Уильямс»] в симуляторе, чтобы улучшить программное обеспечение для следующей машины», – сказал Сайнс.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
