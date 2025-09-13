  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дэвид Култхард об уходе Хорнера: «Многие думали, что «Макларен» не сможет функционировать без Рона Денниса. Но в этом году они выиграют оба титула»
1

Дэвид Култхард об уходе Хорнера: «Многие думали, что «Макларен» не сможет функционировать без Рона Денниса. Но в этом году они выиграют оба титула»

Култхард высказался о важности одного человека для команды «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что уход безоговорочных лидеров из той или иной команды совсем не обязательно должен означать крах ее будущего.

Оценивая последствия для «Ред Булл» в свете решения боссов компании уволить Кристиана Хорнера, Култхард провел параллели с «Маклареном» и уходом с поста главы команды Рона Денниса.

«На самом деле способность бороться зависит не только от этого. Таково положение дел. Например, многие думали, что «Макларен» просто не сможет функционировать без Рона Денниса. Насколько большой личностью он был.

Но вот мы здесь, и в этом году «Макларен» выиграет оба титула – и в личном зачете пилотов, и Кубок конструкторов. Так что на самом деле от одного человека зависит не так уж много. Хотя нужно учитывать то, что «Формула-1» – это не только спорт, но и шоу-бизнес», – рассказал Култхард.

Уникальность лидерства Пиастри в «Ф-1»: 0 великих кругов. Но он попадет в историю – этими двумя обгонами

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
logoРед Булл
logoМакларен
logoДэвид Култхард
logoФормула-1
logoРон Деннис
logoКристиан Хорнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Когда я справлялся не лучшим образом, Лауда говорил мне: «Задай жару этим засранцам!»
22 минуты назад
«Феррари» могут покинуть еще несколько инженеров из моторного подразделения (it.motorsport)
543 минуты назад
Бывший пилот «Ф-1» Маккарти об Антонелли: «Медовый месяц подходит к концу, пришло время повзрослеть»
сегодня, 15:23
Стефано Доменикали об ударах Израиля по Катару: «Нет причин беспокоиться о Гран-при»
1сегодня, 14:56
Хэмилтон испытывал боль в ягодицах после Гран-при Италии
23сегодня, 14:45Видео
Ферстаппен завершил первую гонку на «Нордшляйфе» на 7-м месте в классе CUP3
8сегодня, 14:36
Льюис Хэмилтон: «Лауда не убеждал меня перейти в «Мерседес». Это был Росс Браун»
1сегодня, 14:28
Фредерик Вассер о новом моторном регламенте: «Всем участникам «Ф-1» предстоит сделать непростой выбор»
сегодня, 13:58
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес упал
5сегодня, 13:33
Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов отменен после запроса «Уильямса»
5сегодня, 13:08
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27