Дэвид Култхард об уходе Хорнера: «Многие думали, что «Макларен» не сможет функционировать без Рона Денниса. Но в этом году они выиграют оба титула»

Култхард высказался о важности одного человека для команды «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что уход безоговорочных лидеров из той или иной команды совсем не обязательно должен означать крах ее будущего.

Оценивая последствия для «Ред Булл » в свете решения боссов компании уволить Кристиана Хорнера , Култхард провел параллели с «Маклареном » и уходом с поста главы команды Рона Денниса .

«На самом деле способность бороться зависит не только от этого. Таково положение дел. Например, многие думали, что «Макларен» просто не сможет функционировать без Рона Денниса. Насколько большой личностью он был.

Но вот мы здесь, и в этом году «Макларен» выиграет оба титула – и в личном зачете пилотов, и Кубок конструкторов. Так что на самом деле от одного человека зависит не так уж много. Хотя нужно учитывать то, что «Формула-1» – это не только спорт, но и шоу-бизнес», – рассказал Култхард.

