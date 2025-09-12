Лоран Мекьес о Риккардо: «Думаю, благодаря «Форду» Даниэль будет появляться в паддоке «Ф-1»

В «Ред Булл» ожидают встретиться с Риккардо в паддоке «Ф-1».

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес прокомментировал решение Даниэля Риккардо завершить карьеру и присоединиться к гоночному подразделению «Форда» в качестве амбассадора.

«Приятно видеть, что Даниэль присоединился к «Форду» в этом приключении. Думаю, это один из многих примеров того, как много точек соприкосновения существует между нашими компаниями, между этими двумя проектами.

От такого захватывает дух. Уверен, все будут рады снова увидеть Даниэля в паддоке – думаю, временами он будет там появляться благодаря «Форду», – заявил Мекьес.

