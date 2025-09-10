  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Роберт Шварцман назвал «оскорбительными» слухи о разочаровании в «Индикаре»: «Все ровно наоборот, я счастлив гоняться здесь»
0

Роберт Шварцман назвал «оскорбительными» слухи о разочаровании в «Индикаре»: «Все ровно наоборот, я счастлив гоняться здесь»

Шварцман опроверг слухи о том, что ему не нравится в «Индикаре».

Пилот «Премы» Роберт Шварцман высказался об «оскорбительных» спекуляциях относительно своего будущего и «Индикара».

«Хочу напрямую ответить на информацию, которая циркулирует в последнее время.

Я продолжаю видеть комментарии и получаю сообщения, предполагающие, что я несчастлив в «Индикаре» или мне не нравится тут гоняться. Позвольте выразиться предельно четко: я никогда не говорил подобного и даже не думал об этом. Эти слухи порождены спекуляциями, и они не только не соответствуют действительности – они наносят вред и, откровенно говоря, являются оскорбительными.

Все ровно наоборот! Я очень счастлив гоняться в «Индикаре». Я люблю эту серию, соперничество, атмосферу, разнообразие автодромов; здесь страстные болельщики, а в паддоке тебе всегда рады.

Пожалуйста, не верьте всему, что читаете, если информация не идет напрямую от меня. Если мне нужно будет сообщить что-либо о своей карьере или о том, что я чувствую, вы всегда услышите это от меня первыми.

Спасибо всем, кто продолжает меня поддерживать!» – написал Шварцман.

Поул Шварцмана в «Инди-500» – редчайшее достижение. Вот детали успеха нашего пилота

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Роберта Шварцмана
logoРоберт Шварцман
Према
logoИндикар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес: «Цунода показал очень хорошую квалификационную скорость. Жаль, не получился чистый гоночный день в Монце»
8 минут назад
Ральф Шумахер о командной тактике «Макларена»: «Я даже не понял, почему эта ситуация вызвала столько споров – вообще не вижу проблемы»
16 минут назад
Босс «Феррари» Элканн согласился на год общественных работ, его семья выплатит 215 млн долларов по налоговому спору
439 минут назад
Гельмут Марко о Цуноде: «Невероятно глупое столкновение с Лоусоном»
1сегодня, 15:00
Флавио Бриаторе: «Решение по составу пилотов «Альпин» будет принято в ноябре»
сегодня, 14:52
Стефано Доменикали: «Ферстаппен – в центре экосистемы «Ред Булл» и поможет команде вернуться на вершину»
1сегодня, 14:36
Джонни Херберт: «Антонелли нужно справиться с давлением и перестать допускать глупые ошибки»
1сегодня, 14:23
Тото Вольфф о «тяжелом периоде» с Хэмилтоном после сезона-2016: «Я сказал: «Ты лучший пилот, я хочу, чтобы ты остался в «Мерседесе» надолго»
8сегодня, 14:08
Рикардо Патрезе: «Леклер заслужил шанс попробовать выиграть титул с «Феррари»
6сегодня, 13:46
Тото Вольфф: «Прост сказал мне, что «Макларен» стравливал его с Сенной. Я чуть ли не до наивности открыт в общении с пилотами»
3сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
вчера, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото