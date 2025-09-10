Роберт Шварцман назвал «оскорбительными» слухи о разочаровании в «Индикаре»: «Все ровно наоборот, я счастлив гоняться здесь»

Шварцман опроверг слухи о том, что ему не нравится в «Индикаре».

Пилот «Премы» Роберт Шварцман высказался об «оскорбительных» спекуляциях относительно своего будущего и «Индикара ».

«Хочу напрямую ответить на информацию, которая циркулирует в последнее время.

Я продолжаю видеть комментарии и получаю сообщения, предполагающие, что я несчастлив в «Индикаре» или мне не нравится тут гоняться. Позвольте выразиться предельно четко: я никогда не говорил подобного и даже не думал об этом. Эти слухи порождены спекуляциями, и они не только не соответствуют действительности – они наносят вред и, откровенно говоря, являются оскорбительными.

Все ровно наоборот! Я очень счастлив гоняться в «Индикаре». Я люблю эту серию, соперничество, атмосферу, разнообразие автодромов; здесь страстные болельщики, а в паддоке тебе всегда рады.

Пожалуйста, не верьте всему, что читаете, если информация не идет напрямую от меня. Если мне нужно будет сообщить что-либо о своей карьере или о том, что я чувствую, вы всегда услышите это от меня первыми.

Спасибо всем, кто продолжает меня поддерживать!» – написал Шварцман.

