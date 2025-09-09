  • Спортс
  • Майк Крак о сходе Алонсо: «Легко обвинить во всем пилота – но нужно провести тщательный анализ»
Майк Крак о сходе Алонсо: «Легко обвинить во всем пилота – но нужно провести тщательный анализ»

В «Астон Мартин» планируют изучить причины схода в Монце.

Операционный директор «Астон Мартин» прокомментировал сход Фернандо Алонсо на Гран-при Италии из-за поломки подвески.  

«Мы ничего не видели. Было бы легко сказать, что Фернандо выехал слишком широко или что-то в этом духе, но мы не увидели ничего необычного – вот почему мне кажется важным провести тщательный анализ.

Легко обвинить во всем пилота. Легко обвинить во всем какой-нибудь инцидент. Но нужно придерживаться фактов», – сказал Крак.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoМайк Крак
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
Гран-при Италии
logoАстон Мартин
