Майк Крак о сходе Алонсо: «Легко обвинить во всем пилота – но нужно провести тщательный анализ»

В «Астон Мартин» планируют изучить причины схода в Монце.

Операционный директор «Астон Мартин » прокомментировал сход Фернандо Алонсо на Гран-при Италии из-за поломки подвески.

«Мы ничего не видели. Было бы легко сказать, что Фернандо выехал слишком широко или что-то в этом духе, но мы не увидели ничего необычного – вот почему мне кажется важным провести тщательный анализ.

Легко обвинить во всем пилота. Легко обвинить во всем какой-нибудь инцидент. Но нужно придерживаться фактов», – сказал Крак.

