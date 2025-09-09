Зак Браун: «Отличная командная работа принесла «Макларену» еще один двойной подиум»

В «Макларене» восхищены итогами этапа в Монце.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун доволен результатом Гран-при Италии.

«Второе и третье место в Монце! Отличная командная работа и уважение, проявленное Ландо [Норрисом] и Оскаром [Пиастри], принесли нам еще один двойной подиум и ценные очки. Продолжаем работать как команда и теперь фокусируемся на этапе в Баку», – написал Браун в соцсетях.

