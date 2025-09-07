Гельмут Марко: «Чемпионат для «Ред Булл» закончен, но сегодняшняя победа Ферстаппена впечатляет»

Марко впечатлен победой Ферстаппена в Монце.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что был приятно удивлен столь уверенной победой Макса Ферстаппена над пилотами «Макларена».

«На финише Максу удалось обойти «Макларены» на 20 секунд – просто вау! Да, чемпионат для нас закончен, но вспоминая о том, как в прошлом году эта гонка оказалась для нас худшей в сезоне, и как буквально две гонки назад в Венгрии мы боролись за то, чтобы вообще набрать очки, сегодняшний результат впечатляет.

Ферстаппен предельно мотивирован, а победа, одержанная в столь доминирующем стиле, возвращает нас в борьбу. До конца сезона постараемся выиграть еще несколько гонок», – рассказал Марко.

