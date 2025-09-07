Макс Ферстаппен: «Управлять машиной было одно удовольствие. Я очень рад победе»

Ферстаппен рад победе в Монце.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Италии , отметив, что остался доволен результатом заезда и хорошей командной работой.

«Сегодня отличный день. На первом круге нам немного не повезло, но после этого мы просто летели по трассе. Управлять машиной было одно удовольствие. Я мог поддерживать нужный темп по ходу первого отрезка, а потом вы вовремя провели пит-стоп.

С шинами «хард» в конце заезда можно было атаковать чуть сильнее, они все-таки более устойчивы к износу. Вся команда отработала блестящим образом, мы очень хорошо смотрелись на протяжении всего уик-энда. Я очень рад этой победе», – рассказал Ферстаппен.

