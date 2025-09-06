Гельмут Марко: «Поул Ферстаппена – результат слаженной работы с инженером, но лишь гоночный гений мог это реализовать»

Марко назвал главные факторы триумфа Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко назвал «гоночным гением» Макса Ферстаппена после поул-позиции к Гран-при Италии .

«Пятница получилась лучшей с… Даже не помню, с какого момента. Мы применили новый подход к практикам, а также внедрили новое днище. Макс сразу же почувствовал себя комфортно.

В пятницу мы в основном теряли время в первом секторе и были сосредоточены на подготовке к гонке. Это означало, что нам едва хватало скорости для борьбы за поул.

[Ферстаппен] давал очень точные инструкции своему гоночному инженеру [Джанпьеро Ламбьязе] – в том числе по давлению в шинах и температуре. Все это – результат слаженной работы с инженером, но в конечном счете лишь такой гоночный гений мог это реализовать», – подчеркнул австриец в эфире немецкого Sky.

Ферстаппен побил рекорд круга в Италии, принадлежавший Хэмилтону. Перед Гран-при Льюис написал: «Какой лучший круг в истории Монцы?»

Макс Ферстаппен о рекорде круга в Монце: «Если привезти в Монцу «Мерседес» 2020 года, можно будет проехать еще быстрее – особенно если за руль сяду я!»