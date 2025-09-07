  • Спортс
  • Андреа Стелла: «Ред Булл» – быстрейший болид при таком уровне прижимной силы, как в Монце»
9

Андреа Стелла: «Ред Булл» – быстрейший болид при таком уровне прижимной силы, как в Монце»

В «Макларене» объяснили, почему проиграли квалификацию в Монце.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подчеркнул, что поражение в квалификации к Гран-при Италии связано с особенностями болида MCL39.

«Мы проектируем болид таким образом, что он достигает максимальной эффективности при более загруженном заднем антикрыле.

Ситуация схожа с тем, что было в прошлом году, когда мы снизили уровень загруженности заднего антикрыла – и затем лишились части аэродинамической эффективности. «Макларен» создан так, что ведет себя не особо эффективно при низком уровне сопротивления.

На прошлых этапах мы уже видели, что, когда снижается сопротивление, «Ред Булл» удается немало отыграть с точки зрения аэродинамической эффективности. Думаю, когда ситуация сводится к такому уровню прижимной силы, «Ред Булл», вероятно, становится быстрейшим болидом», – считает Стелла.

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
logoРед Булл
Гран-при Италии
logoМакларен
