1

Нико Росберг: «Думал, что именно Сайнс станет лидером «Уильямса»

Росберг удивился положению в «Уильямсе».

Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Нико Росберг поделился мнением о составе «Уильямса» в текущем сезоне.

Перед Гран-при Италии Алекс Албон занимает 8-ю строчку в личном зачете с 64 очками, в то время как Карлос Сайнс идет 17-м с 16 очками.

«Это просто невероятно. Алекс набрал максимальное количество очков. Не думаю, что на этом болиде можно было заработать больше очков.

[Положение Сайнса] поражает. Но это также указывает на то, насколько тяжело складывается сезон для Карлоса: со множеством неудач и несколькими ошибками.

Это удивительно, ведь мы ожидали, что именно Карлос Сайнс – с его опытом в «Феррари» – станет лидером команды. Но все оказалось иначе», – заметил Росберг.

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
