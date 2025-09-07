  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «Пилот имеет право сказать, что не собирается выполнять просьбу команды. Но это неэлегантно»
0

Андреа Стелла: «Пилот имеет право сказать, что не собирается выполнять просьбу команды. Но это неэлегантно»

В «Макларене» объяснили недовольство Пиастри в квалификации в Монце.

Руководитель «Макларена» рассказал о своей реакции на недовольство Оскара Пиастри в квалификации к Гран-при Италии.

Во втором сегменте команда попросила австралийца раздать слипстрим напарнику Ландо Норрису и помочь ему пройти в следующую сессию – Оскару не понравилось это решение.

«Что ж, интересный вопрос. По какой-то причине, как только Том [Столлард, гоночный инженер Пиастри] попросил его об этом, я уже знал, что Оскару это не понравится.

Думаю, пилотам «Макларена» присущи такие качества. Такова основа нашего подхода к гонкам.

Увидим ли мы то же самое в последней гонке в Абу-Даби? Не могу сказать, но сейчас я очень горжусь тем, что подобное происходит, тем, как Ландо и Оскар подходят к гонкам.

Говоря это, хочу отметить, что слипстрим, который раздал Оскар, не был решающим фактором для Ландо, чтобы пройти в третий сегмент. Но в целом это приятный жест справедливости и спортивного духа, который нам очень понравился.

Пилот имеет право сказать, что не собирается выполнять просьбу. Я бы счел это не самым элегантным поступком, но порой гонки не требуют элегантности, если действовать в рамках правил и принципов команды», – сказал Стелла.  

«Мне не нужна ментальность «пошел ты на хрен». Норрис пережил синдром самозванца и идет за титулом «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
Гран-при Италии
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер: «Льюис Хэмилтон вернулся»
2 минуты назад
Норриса освистали на подиуме в Монце
34 минуты назад
Ферстаппен с отрывом в 19 секунд от Норриса выиграл в Италии
813 минут назад
Макс Ферстаппен: «Управлять машиной было одно удовольствие. Я очень рад победе»
517 минут назад
Оскар Пиастри о размене с Норрисом: «Небольшой «инчидент», но все нормально»
1022 минуты назад
Ландо Норрис: «Сегодня «Макларену» не хватило скорости, чтобы соперничать с Ферстаппеном»
427 минут назад
Ферстаппен – гонщик дня на Гран-при Италии
837 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2025
841 минуту назад
Пиастри обогнал Норриса из-за медленного пит-стопа Ландо и пропустил напарника после приказа «Макларена»
8347 минут назад
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
64953 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото