Андреа Стелла: «Пилот имеет право сказать, что не собирается выполнять просьбу команды. Но это неэлегантно»

В «Макларене» объяснили недовольство Пиастри в квалификации в Монце.

Руководитель «Макларена» рассказал о своей реакции на недовольство Оскара Пиастри в квалификации к Гран-при Италии .

Во втором сегменте команда попросила австралийца раздать слипстрим напарнику Ландо Норрису и помочь ему пройти в следующую сессию – Оскару не понравилось это решение.

«Что ж, интересный вопрос. По какой-то причине, как только Том [Столлард, гоночный инженер Пиастри] попросил его об этом, я уже знал, что Оскару это не понравится.

Думаю, пилотам «Макларена » присущи такие качества. Такова основа нашего подхода к гонкам.

Увидим ли мы то же самое в последней гонке в Абу-Даби? Не могу сказать, но сейчас я очень горжусь тем, что подобное происходит, тем, как Ландо и Оскар подходят к гонкам.

Говоря это, хочу отметить, что слипстрим, который раздал Оскар, не был решающим фактором для Ландо, чтобы пройти в третий сегмент. Но в целом это приятный жест справедливости и спортивного духа, который нам очень понравился.

Пилот имеет право сказать, что не собирается выполнять просьбу. Я бы счел это не самым элегантным поступком, но порой гонки не требуют элегантности, если действовать в рамках правил и принципов команды», – сказал Стелла .

