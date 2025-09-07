Андреа Стелла: «Пилот имеет право сказать, что не собирается выполнять просьбу команды. Но это неэлегантно»
Руководитель «Макларена» рассказал о своей реакции на недовольство Оскара Пиастри в квалификации к Гран-при Италии.
Во втором сегменте команда попросила австралийца раздать слипстрим напарнику Ландо Норрису и помочь ему пройти в следующую сессию – Оскару не понравилось это решение.
«Что ж, интересный вопрос. По какой-то причине, как только Том [Столлард, гоночный инженер Пиастри] попросил его об этом, я уже знал, что Оскару это не понравится.
Думаю, пилотам «Макларена» присущи такие качества. Такова основа нашего подхода к гонкам.
Увидим ли мы то же самое в последней гонке в Абу-Даби? Не могу сказать, но сейчас я очень горжусь тем, что подобное происходит, тем, как Ландо и Оскар подходят к гонкам.
Говоря это, хочу отметить, что слипстрим, который раздал Оскар, не был решающим фактором для Ландо, чтобы пройти в третий сегмент. Но в целом это приятный жест справедливости и спортивного духа, который нам очень понравился.
Пилот имеет право сказать, что не собирается выполнять просьбу. Я бы счел это не самым элегантным поступком, но порой гонки не требуют элегантности, если действовать в рамках правил и принципов команды», – сказал Стелла.
