Фернандо Алонсо: «Доволен результатом, мы не ожидали попасть в третий сегмент квалификации»

Алонсо доволен попадание в топ-10 в квалификации в Монце.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Италии , а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.

«Я доволен результатом, ведь в Монце мы не ожидали попасть в третий сегмент квалификации. Могу сказать, что в квалификации машина работала намного лучше, а команда очень хорошо провела сессию с точки зрения подготовки шин, избежания попадания в трафик и так далее.

Не секрет, что мы уступаем конкурентам в скорости на прямых, однако завтра мы будем стартовать в топ-10. Так что на гонку я настроен чуть более оптимистично – посмотрим, сможем ли мы набрать очки», – рассказал Алонсо.

