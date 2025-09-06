Нико Росберг: «Невероятно, на что способен Ферстаппен. Макс входит в пятерку величайших пилотов всех времен»

Росберг отметил «невероятный» поул Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг отреагировал на поул-позицию пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена к Гран-при Италии.

«Мы знаем, что он входит в пятерку величайших пилотов «Ф-1» всех времен. Такие выступления это доказывают. Невероятно, на что он способен.

Не считаю, что болид сегодня был достоин поула, но он совершил чудо в последний момент.

И особенно в последний момент, когда давление на максимуме, он выдает феноменальные, идеальные круги», – заявил эксперт.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Макс Ферстаппен: «Машина отлично работает на протяжении всего уик-энда, я очень рад, что смог побороться за поул»