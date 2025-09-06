Макс Ферстаппен: «Машина отлично работает на протяжении всего уик-энда, я очень рад, что смог побороться за поул»

Ферстаппен рад поулу в Монце.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, отметив, что остался очень доволен попаданием на поул.

«На этой трассе, с учетом настройки болида на низкий уровень прижимной силы, собрать вместе идеальный круг очень непросто. Допустить ошибку на торможении в таких условиях очень легко.

Третий сегмент прошел хорошо, я доволен своими кругами, ну а то, что я оказался на поуле – это фантастика. Машина отлично работает на протяжении всего уик-энда, и я очень рад тому, что смог побороться за поул.

Перед квалификацией нам все еще немного не хватало скорости, так что мы внесли в настройки болида совсем небольшие корректировки, которые позволили мне атаковать чуть сильнее. Это было именно то, что нужно в квалификации.

Исторически в этом сезоне гонки складываются для нас сложнее, чем квалификации, но покажем все, на что будем способны. Это все, что мы можем сделать – а там посмотрим, как все пройдет», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й