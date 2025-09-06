Мартин Брандл: «Норрис не должен пренебрегать осторожностью»

Брандл дал совет Ландо Норрису.

Комментатор Sky и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл поделился мнением насчет того, какого подхода следует придерживаться Ландо Норрису в оставшихся гонках сезона-2025.

«Ландо не должен пренебрегать осторожностью. Если он начнет считать, что ему нечего терять и ринется в атаки, то может легко споткнуться о кого-нибудь.

С него спало давление, он будет пилотировать естественно и плавно. Думаю, он будет силен», – сказал Брандл.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!

