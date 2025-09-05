Джордж Расселл: «Не сомневался, что Леклер нарушил границы трассы в Зандворте. Но у судей не было нужного ракурса»

Леклер остался без штрафа в Зандворте из-за нехватки данных, сказал Расселл.

Пилот «Мерседеса » считает, что Шарль Леклер избежал штрафа на Гран-при Нидерландов из-за нехватки данных у судей.

Изначально стюарды заподозрили, что при борьбе с Расселлом пилот «Феррари » нарушил границы трассы – однако в финальном вердикте отметили, что эта версия не получила четкого подтверждения.

«Если быть честным по отношению к судьям, у них не было ракурса, с которого можно было четко увидеть, что он вышел за пределы трассы.

Можно было поверить, что он нарушил границы, и это было ясно, но в тот момент не было ни одного ракурса или фотографии, которые бы четко показывали, как он выехал за пределы трека.

Я в этом не сомневался: я знал, что находился вблизи белой линии. Но я понимаю точку зрения стюардов.

Очевидно, теперь уже мы видели фото, где видно, как Шарль выехал за границы трассы. Так что не думаю, что нужно еще что-то пояснять. Порой принимаемые решения верны, а порой вам просто не хватает информации», – отметил Расселл.

