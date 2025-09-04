  • Спортс
  Журналист Бенсон: «Пиастри нельзя назвать недосягаемым – в «Ф-1» отыгрывали и более серьезные отставания»
3

Журналист Бенсон: «Пиастри нельзя назвать недосягаемым – в «Ф-1» отыгрывали и более серьезные отставания»

Бенсон считает, что у Норриса остались шансы на титул.

Редактор BBC Эндрю Бенсон высказался о 34-очковом разрыве между напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом после схода британца на Гран-при Нидерландов.

«Разрыв соответствует победе и пятому месту. Другими словами, Норрису нужно выиграть пять следующих гонок, если Пиастри каждый раз будет финишировать вторым, чтобы вернуть лидерство в чемпионате.

Конечно, в этом смысле Пиастри стал более однозначным претендентом на титул, чем было раньше. Но можно утверждать, что он и так являлся явным фаворитом.

В то же время Пиастри нельзя назвать недосягаемым. В прошлом отыгрывали более серьезные отставания за более короткий срок.

К примеру, в 2007 году пилот «Феррари» Кими Райкконен отставал на 17 очков – это соответствует 43 баллам сегодня – за две гонки до конца, и все равно опередил Льюиса Хэмилтона из «Макларена» в борьбе за титул.

В 2012-м гонщик «Феррари» Фернандо Алонсо на 39 очков опережал пилота «Ред Булл» Себастьяна Феттеля за семь этапов до финиша, однако Феттелю удалось отыграться и выиграть титул. Но надо признать, что у Феттеля было серьезное преимущество в плане болида, а Алонсо очень не везло.

А в 2014 и 2016 годах Льюис Хэмилтон несколько раз отыгрывал большие отставания от напарника Нико Росберга. В 2014-м удачно, в 2016-м – не особо, но ему не хватило совсем чуть-чуть, и лишь из-за поломки мотора, когда он лидировал в Малайзии.

Ситуация все еще в руках Норриса. Как он сам сказал: «Отставание уже насколько большое, что я фактически могу расслабиться и просто попытаться отыграться», – написал журналист.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2025

Гельмут Марко о сходе Норриса в Зандворте: «Боюсь, что дело сделано и вопрос титула решен в пользу Пиастри»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
