Жак Вильнев: «Штраф Сайнса – позор для ФИА. Наказания как будто раздают случайно, это смешно»

Вильнев раскритиковал ФИА за штраф Сайнса.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев не согласен с ФИА по поводу штрафа Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов .

Пилот «Уильямса » получил 10-секундное наказание за контакт с Лиамом Лоусоном : испанец пытался защитить позицию по внешней траектории, однако пилота «Рейсинг Буллз » немного снесло – в результате чего произошел контакт. В нем обвинили Сайнса, так как по гоночным гайдлайнам приоритетное право в повороте уже получил Лоусон.

«Этот штраф – позор для ФИА. На какой планете это считается столкновением, плохим пилотажем или опасным вождением? Да ладно вам!

Вы на внешней траектории. Парень на внутренней немного соскальзывает, его покачивает, и он врезается в вас. Что вы можете сделать? Это смешно.

Нормально давать штраф, когда ты действительно пилотируешь тупо или грязно. Но они никогда не штрафуют за это.

Было несколько маневров в конце прямой, прямо перед точкой торможения. У [Шарля] Леклера был такой (Жак имеет в виду борьбу Леклера и Расселла в Зандворте – Спортс”), там было слишком поздно.

Такие маневры заслуживают штрафа, поскольку должны быть пресечены. Они опасные и мешают хорошей борьбе.

Штрафы как будто раздают случайно, это смешно», – заявил Вильнев.

