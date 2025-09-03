  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев: «Штраф Сайнса – позор для ФИА. Наказания как будто раздают случайно, это смешно»
7

Жак Вильнев: «Штраф Сайнса – позор для ФИА. Наказания как будто раздают случайно, это смешно»

Вильнев раскритиковал ФИА за штраф Сайнса.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев не согласен с ФИА по поводу штрафа Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов.

Пилот «Уильямса» получил 10-секундное наказание за контакт с Лиамом Лоусоном: испанец пытался защитить позицию по внешней траектории, однако пилота «Рейсинг Буллз» немного снесло – в результате чего произошел контакт. В нем обвинили Сайнса, так как по гоночным гайдлайнам приоритетное право в повороте уже получил Лоусон.

«Этот штраф – позор для ФИА. На какой планете это считается столкновением, плохим пилотажем или опасным вождением? Да ладно вам!

Вы на внешней траектории. Парень на внутренней немного соскальзывает, его покачивает, и он врезается в вас. Что вы можете сделать? Это смешно.

Нормально давать штраф, когда ты действительно пилотируешь тупо или грязно. Но они никогда не штрафуют за это.

Было несколько маневров в конце прямой, прямо перед точкой торможения. У [Шарля] Леклера был такой (Жак имеет в виду борьбу Леклера и Расселла в Зандворте – Спортс”), там было слишком поздно.

Такие маневры заслуживают штрафа, поскольку должны быть пресечены. Они опасные и мешают хорошей борьбе.

Штрафы как будто раздают случайно, это смешно», – заявил Вильнев.  

Жак Вильнев о столкновении Антонелли с Леклером: «Очень плохо. Возможно, «Формула-1» пока слишком сложна для итальянца»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoУильямс
logoРейсинг Буллз
logoЖак Вильнев
logoЛиам Лоусон
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Нидерландов
logoШарль Леклер
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эстебан Окон: «Можно сократить гонку в Сингапуре, но не в Монце или Спа»
14 минут назад
Льюис Хэмилтон о потере 5 позиций в Монце: «Был по-настоящему шокирован штрафом»
242 минуты назад
Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»
45сегодня, 14:26
Льюис Хэмилтон: «Трудных сезонов было много. Чем тяжелее, тем больше растешь»
4сегодня, 14:03
Стролл опроверг слухи о желании завершить карьеру в 2023-2024 годах
1сегодня, 13:35
Фернандо Алонсо: «Пиастри и Норрис выступают невероятно здорово. Ландо не повезло, но впереди много гонок»
сегодня, 13:19
Алекс Албон: «У гонщика есть своя версия правил в каком-то роде. Лоусон виноват в аварии с Сайнсом – мне было очевидно»
3сегодня, 13:03
Жак Вильнев: «Леклер начинает осознавать, что никогда не станет чемпионом мира»
4сегодня, 12:42
Изак Аджар: «По-прежнему не готов к «Ред Булл» сейчас. В 2026-м – другой вопрос, не будет разговоров о втором болиде»
4сегодня, 12:22
Михаил Алешин: «Если у Херты есть контракт боевого пилота «Ф-1» на 2027-й, это не спасет в случае провала в «Ф-2»
сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
1 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото