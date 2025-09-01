Питер Уиндзор: «Невероятный контроль машины от Ферстаппена на старте, воплощение настоящего класса»
Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор прокомментировал обгон пилота «Макларена» Ландо Норриса со стороны лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Нидерландов.
«Хотя Максу удался очень хороший старт на шинах «софт», которые давали больше сцепления, пришлось сражаться с Ландо Норрисом во втором повороте и дальше. Учитывая то, насколько здорово он сорвался с места, Макс не должен был оказаться в такой ситуации.
Невероятный контроль машины на покрышках, которые даже не были до конца прогреты, с полным баком. Невероятный контроль от Макса. Надо было отловить машину, но не перестараться, не слишком сильно провести коррекцию, чтобы продолжить движение. Он остановил болид на прямой и все равно смог оказаться впереди Ландо Норриса, на второй позиции.
Для меня это и есть воплощение настоящего класса – потрясающий пилотаж Макса», – отметил Уиндзор на своем ютуб-канале.
