Лоран Мекьес: «Старт Ферстаппена на «софте» был единственным шансом хоть как-то атаковать «Макларены»

Мекьес объяснил риск со стратегией в Зандворте.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, что старт на шинах «софт» был единственным шансом Макса Ферстаппена как-то навязать борьбу соперникам из «Макларена ». И что с учетом результата риск оказался оправданным.

«Безусловно, этот результат – абсолютный максимум того, на что мы смогли рассчитывать с Максом, он выжал из машины абсолютно все, что было можно.

У нас был очень агрессивный подход на гонку, со стартом на «софте», и Макс вновь просто фантастическим образом проехал первый круг.

При этом мы понимали, что выбранная стратегия несет в себе определенные риски. Как понимали и то, насколько быстры «Макларены», и насколько трудно их победить. Так что старт на «софте» был единственным шансом хоть как-то их атаковать.

Макс отлично справился, бережно работая с шинами «софт», а потом и после перехода на «медиум», стараясь атаковать.

Цунода тоже финишировал в очковой зоне, так что уик-энд неплохо сложился для «Ред Булл » в целом. Юки добился хорошего прогресса, при этом ему немного не повезло с таймингом первого появления машины безопасности – в противном случае он мог бы претендовать и на более высокие места», – рассказал Мекьес.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?