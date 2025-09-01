Лиам Лоусон поздравил Аджара и команду с подиумом: «Это огромное достижение»

Лоусон поздравил Аджара с подиумом.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон отметил хорошее выступление своего напарника Изака Аджара, которому удалось попасть на подиум по итогам Гран-при Нидерландов.

«Безусловно, это огромное достижение. Понятно, что мы стараемся атаковать каждый уик-энд, и я могу сказать, что такой результат определенно добавит всем мотивации в стремлении продолжать работать. А с нашей стороны этот результат показывает, на что на самом деле способна машина «Рейсинг Буллз », – рассказал Лоусон.

