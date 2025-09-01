MotoGP. Марини продлил контракт с «Хондой», Зарко – с «ЛЧР»
«Хонда» заключила сделки с двумя гонщиками.
Лука Марини проведет сезон-2026 в заводской команде MotoGP. Жоан Зарко подписал новый контракт с сателлитной «ЛЧР» до конца 2027 года.
35-летний Зарко занимает девятое место в нынешнем сезоне и является лучшим из пилотов «Хонды», Марини располагается на 13-й строчке.
MotoGP. Марк Маркес: «Выигрывать каждый Гран-при – это не нормально»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости