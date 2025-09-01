Фредерик Вассер: «Не назвал бы преимущество «Макларена» унижением соперников»
В «Феррари» отказались считать доминирование «Макларена» унижением конкурентов.
Руководитель «Феррари» отметил преимущество «Макларена» на Гран-при Нидерландов, однако не считает это унижением соперников – как ранее выразился босс «Мерседеса» Тото Вольфф.
«Проблема была не только в последнем отрезке. Им удалось хорошо провести прогревочные круги, хотя я не знаю, насколько хорошо они справились. Но когда они решили начать атаковать, то тут же обрели преимущество.
Они быстрее всех: у них небольшое преимущество в квалификации и более значительное в гонке. Хотя я бы не назвал это унижением», – сказал Вассер.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
