Оливер Бермэн: «Cлишком много ошибался в первой половине сезона»

Бермэн признал, что часто ошибался по ходу сезона-2025.

Пилот «Хааса » прокомментировал 6-е место на Гран-при Нидерландов, где квалифицировался 19-м и стартовал с пит-лейн из-за замены элементов силовой установки.

«В первой половине сезона я слишком много ошибался. Я воспользовался летним перерывом, чтобы перезагрузиться и пересмотреть все гонки – как хорошие, так и плохие.

Я со многим справился хорошо, но также допустил много ошибок. В какой-то степени это ожидаемо, но мне все еще нужно стать лучше – думаю, это ключевое во второй половине сезона.

Даже в этот уик-энд квалификация прошла очень плохо. Мы выступили неидеально. У нас возникли проблемы с последним комплектом шин. Как команда мы пока работаем не лучшим образом, но у нас явно есть потенциал и отличная машина. Перед оставшимися девятью гонками чувствую себя уверенно», – отметил Бермэн .

