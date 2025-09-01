Андреа Стелла об участии Норриса в борьбе за титул: «Все 100%, без сомнений, никаких колебаний»

В «Макларене» поддержали Норриса после схода в Зандворте .

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла уверен, что Ландо Норрис продолжит активно бороться за титул, несмотря на сход на Гран-при Нидерландов .

«Все 100%, без сомнений, никаких колебаний.

Если получится, то мы увидим наилучшую версию Ландо, когда он постарается отыграть упущенные очки. В конце концов он потерял их, что неидеально, из-за случившегося с машиной. Мы определенно не хотели бы повторить эту ситуацию.

Мы хотим предоставить пилотам равные возможности. Уверен, Ландо покажет свой максимум – а мы точно постараемся и вернем упущенные очки», – сказал Стелла.

