Андреа Стелла об участии Норриса в борьбе за титул: «Все 100%, без сомнений, никаких колебаний»
В «Макларене» поддержали Норриса после схода в Зандворте .
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла уверен, что Ландо Норрис продолжит активно бороться за титул, несмотря на сход на Гран-при Нидерландов.
«Все 100%, без сомнений, никаких колебаний.
Если получится, то мы увидим наилучшую версию Ландо, когда он постарается отыграть упущенные очки. В конце концов он потерял их, что неидеально, из-за случившегося с машиной. Мы определенно не хотели бы повторить эту ситуацию.
Мы хотим предоставить пилотам равные возможности. Уверен, Ландо покажет свой максимум – а мы точно постараемся и вернем упущенные очки», – сказал Стелла.
Андреа Стелла: «Сегодня одновременно чувствуем радость и разочарование»
