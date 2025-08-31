Андреа Стелла: «Сегодня одновременно чувствуем радость и разочарование»

В «Макларене» смешанные чувства от результата гонки в Зандворте.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что команда с одной стороны рада победе Оскара Пиастри , а с другой разочарована сходом Ландо Норриса .

«Думаю, сегодня мы испытали две противоположные стороны автоспорта. С одной стороны – мы испытываем радость и удовлетворение от очередной победы «Макларена», заслуженной победы Оскара Пиастри, который очень сильно и чисто провел этот уик-энд.

С другой стороны, мы чувствуем разочарование и боль из-за схода Ландо Норриса. Ландо сегодня боролся за победу в гонке. Весьма вероятно, что команда могла сделать дубль. Так что мы одновременно чувствуем радость и разочарование.

Мы пока не знаем, что стало причиной поломки болида. Было бы несправедливо гадать, что послужило причиной – двигатель или шасси. Мы одна команда и работаем как единый коллектив. Мы все изучим, найдем проблему, устраним ее, и пойдем дальше», – рассказал Стелла.

