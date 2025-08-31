Фернандо Алонсо: «Чувствовал, что был быстрее некоторых, финишировавших впереди нас»
Алонсо прокомментировал результаты гонки в Зандворте.
Пилот «Астон Мартин» подвел итоги Гран-при Нидерландов, где финишировал 8-м.
«Думаю, у болида был отличный темп – нам удалось финишировать в очках. Нам не повезло с машиной безопасности, из-за которой не удалось выжать максимум.
В конце, после второго пит-стопа, мы поучаствовали в борьбе. Я чувствовал, что был быстрее некоторых, финишировавших впереди нас.
Гонка получилась веселой для зрителей. Посмотрим, получится ли хорошо выступить в Монце», – отметил Алонсо.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: пресс-служба «Астон Мартин»
