Фернандо Алонсо: «Чувствовал, что был быстрее некоторых, финишировавших впереди нас»

Алонсо прокомментировал результаты гонки в Зандворте.

Пилот «Астон Мартин » подвел итоги Гран-при Нидерландов, где финишировал 8-м.

«Думаю, у болида был отличный темп – нам удалось финишировать в очках. Нам не повезло с машиной безопасности, из-за которой не удалось выжать максимум.

В конце, после второго пит-стопа, мы поучаствовали в борьбе. Я чувствовал, что был быстрее некоторых, финишировавших впереди нас.

Гонка получилась веселой для зрителей. Посмотрим, получится ли хорошо выступить в Монце», – отметил Алонсо .

