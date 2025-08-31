Ферстаппен пошутил об «ужасных» отношениях с Аджаром, Изак ответил: «Не хочу быть напарником Макса, мне он не нравится»

Ферстаппен и Аджар отшутились на вопрос о потенциальном повышении Изака.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен , финишировавший вторым на Гран-при Нидерландов, рассказал, какими будут рабочие отношения с Изаком Аджаром, если пилот «Рейсинг Буллз » перейдет в австрийскую команду.

«Ужасными. Шучу», – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1» на пресс-конференции.

Аджар, занявший третье место, отреагировал на реплику коллеги:

«Не хочу быть напарником Макса. Мне он не нравится. Вот и все».

