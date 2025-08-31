Ферстаппен пошутил об «ужасных» отношениях с Аджаром, Изак ответил: «Не хочу быть напарником Макса, мне он не нравится»
Ферстаппен и Аджар отшутились на вопрос о потенциальном повышении Изака.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, финишировавший вторым на Гран-при Нидерландов, рассказал, какими будут рабочие отношения с Изаком Аджаром, если пилот «Рейсинг Буллз» перейдет в австрийскую команду.
«Ужасными. Шучу», – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1» на пресс-конференции.
Аджар, занявший третье место, отреагировал на реплику коллеги:
«Не хочу быть напарником Макса. Мне он не нравится. Вот и все».
Новичок «Ф-1» Аджар завоевал первый подиум
